【東方日報世界視線】電騙集團剛清　緬甸動亂又起

集中於緬甸北部、發展多年的電騙集團活動，最近清剿了，但居功不是果敢地區的地方武裝，而是中國與緬泰老等的國際合作，基本上是國家行為。果敢地方武裝只是借勢而成功地參與。

事實上，電騙集團活躍多年。一是中國政府輕視，沒有嚴格斟酌禁止。二是緬政府或有包庇之嫌。三是在果敢地區他們是公開營業，果敢地方武裝有勾結的可能性。三方都有責任，否則不會發展至這樣的勢頭。由於是跨境操作，市場主要是中國內地。中國政府責任最大，但當中國政府認真處理，剷除地方勾結勢力，全力清剿，便即時見功。緬甸政府與果敢地方武裝不敢也不能不配合，把盤據多年的電騙集團連根拔起。

電騙集團被清剿，其衍生的龐大收益便即時喪失，依據維生的地方勢力便無以為生，貪污的部分緬軍也難免受損，出現了地方上的政治、經濟大轉變。果敢地方武裝借助中國清剿電騙集團之名，攻擊緬軍，掀起在中緬邊境地方武裝與緬甸軍隊的戰爭。或許他們認為清剿電騙集團有功，也以為緬軍中有個別包庇電騙集團，與中國政府有直接的衝突，他們可以趁機拉攏中國政府，支持其在中緬邊境重新發展，以收復被緬軍奪取的原有地方控制權。因而在清剿電騙集團之後，組織與德昂、若開省份的地方武裝攻擊緬軍，佔領邊境與中國印度接壤地區。更借戰事有利而引發各地地方武裝響應，破壞原來緬甸中央政府與各地方少數民族勢力和談協議，甚至拉上軍事政變推翻的原政府力量，求進一步擴展勢力。果敢、德昂與若開組成兄弟聯盟，打敗緬軍，政局開始動盪。

對中國來說，果敢勢力全是漢人，亦有跨境關係，中國政府難以避嫌。但邊境動亂已打擊中緬邊境貿易，斷絕中國從邊境經曼德勒和仰光出印度洋的運輸貿易路線。若開邦之亂更威脅由緬軍保護的中緬石油天然氣管道。若戰爭擴大，備受制裁的緬甸經濟更趨衰落，政局不穩，中緬經濟走廊的設想便難推展。

印度勢力在緬甸不弱於中國，也與緬甸軍政府關係良好。若中國被果敢地方武裝牽連，與緬甸軍政府交惡，印度便可乘虛而入。美國在昂山淑姬時代布置的眾多非政府組織便可發動起來與印度合作，與中國競爭，中國因此有可能損失頗大。

研究所所長 陳文鴻