哈馬斯共釋放11名人質　包括法國德國阿根廷人

以色列和哈馬斯連日釋放人質。（Getty Images圖片）

周一（27日）為加薩人道停火第4天，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯共釋放11名人質。以軍表示，根據紅十字會，這11名人質正返回以色列。

參與斡旋的卡塔爾外交部表示，獲釋的11名人質包括3名法國、兩名德國和6名阿根廷人。哈馬斯之前表示，已收到以色列於停火第4天將釋放的巴勒斯坦囚犯名單，當中包括3名女囚犯和30名未成年囚犯。

以色列與哈馬斯互換被扣人員

停火第1天（11月24日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是24名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放24名人質，分別是13名以色列人（包括4名未成年人）、10名泰國人、1名菲律賓人

停火第2天（11月25日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是6名婦女及33名未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是13名以色列人（包括8名未成年人）、4名泰國人

停火第3天（11月26日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，全部是未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是14名以色列人（包括9名未成年人）、3名泰國人

停火第4天（11月27日）

以色列：釋放33名巴人囚犯，當中30人為未成年人

哈馬斯：釋放11名人質，分別是3名法國人、兩名德國人和6名阿根廷人