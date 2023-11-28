馬斯克願助加薩重建　以總理稱首先去激進化

美國富豪兼社交平台「X」擁有人馬斯克近日被指反猶，他周一（27日）到訪以色列，在該國總理內塔尼亞胡伴同下到訪在10月7日遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲的基布茲社區。二人之後舉行直播對談，馬斯克指意圖謀殺的人必須被消滅。

內塔尼亞胡向馬斯克展示一段以色列平民遇襲的影片，馬斯克指看到大屠殺的場景令人震驚，殺害無辜平民的人所表達的喜悅令人不安，這種宣傳必須停止，它們正在訓練人們成為未來的殺人犯。馬斯克認為，為了實現持久和平，加薩地帶必須變得更加繁榮，他很樂意協助加薩重建。內塔尼亞胡則說，重要的是首先要讓巴勒斯坦土地去激進化。

馬斯克同日與以色列總統赫爾佐格和部分人質家屬會面，赫爾佐格指馬斯克可以發揮巨大作用，馬斯克與以色列需要共同對抗反猶主義，但不幸的是X存在很多仇恨。馬斯克回應指，必須採取一切必要措施來制止仇恨。以巴上月開戰之初，馬斯克曾表示計劃允許加薩的人道主義組織在通信網路頻繁關閉的情況下使用星鏈。以色列通訊部長指，已與馬斯克就星鏈通訊服務達成原則協議，星鏈衞星裝置只能在以色列和加薩地帶運作，並獲得通訊部批准。