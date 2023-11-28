澳洲建核動力潛艇抗華　否認軍備競賽

在美國及英國協助下，澳洲決定斥資2,450億美元（約1.9萬億港元）建立核動力潛艇艦隊。面對國內政客及中國批評，澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）周二（28日）強調，有關舉動只是應對軍備競賽，而非助長。

根據美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艇合作計劃，澳洲將從常規動力潛艇轉型至核動力潛艇，卻被國內政客批評太過昂貴。康羅伊解釋，如今軍備競賽是繼1945年後最激烈，雖然衝突絕非不可避免，但是國家不能承受國防投資不足後果，須有能力在衝突波及海岸前予以制止。

康羅伊另指出，當國家擁有核動力潛艇後，它們在和平時候就會收集情報，遇上戰爭時期就會打擊敵方目標。他稱，由於當地擁有全球第3大專屬經濟區，若繼續沿用柯林斯級常規動力潛艇，需花費更多時間及燃料。

另外，針對澳洲早前指控中國海軍艦隻啟動聲納脈衝，導致水下多名澳洲海軍潛水員受傷，中共中央對外聯絡部部長劉建超周二（18日）提到，中澳軍隊之間小事如果處理不當，可能升級並損害兩國關係，呼籲雙方展開任何形式預先磋商或通知，防止發生誤解。