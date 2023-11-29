以哈釋放第5批人質 料包括巴勒斯坦女記者

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火協議經延長後，周二（28日）踏入第5日，哈馬斯釋放10名以色列人質和兩名泰國人質，以色列預計會釋放30名巴勒斯坦囚犯。

哈馬斯已將第5批以色列人質移交給紅十字會。巴勒斯坦囚犯協會指，周二將獲釋的巴人囚犯，包括15名女性和15名未成年囚犯。

半島電視台報道，其中20人來自東耶路撒冷。預計獲釋的包括巴勒斯坦女記者阿爾阿扎（Marwat Al-Azza），她曾以自由身記者身份為美國全國廣播公司（NBC）撰稿，上周五（24日）被以色列政府拘捕，指控她在社交網上發表鼓吹恐怖主義的言論，全國廣播公司其後亦與女記者斷絕合作關係。

以色列與哈馬斯互換被扣人員

停火第1天（11月24日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是24名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放24名人質，分別是13名以色列人（包括4名未成年人）、10名泰國人、1名菲律賓人

停火第2天（11月25日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是6名婦女及33名未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是13名以色列人（包括8名未成年人）、4名泰國人

停火第3天（11月26日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，全部是未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是14名以色列人（包括9名未成年人）、3名泰國人

停火第4天（11月27日）

以色列：釋放33名巴人囚犯，當中30人為未成年人

哈馬斯：釋放11名人質，分別是3名法國人、兩名德國人和6名阿根廷人

停火第5天（11月28日）

以色列：釋放30名巴人囚犯，當中15人為未成年人

哈馬斯：釋放12名人質，分別是10名以色列人和兩名泰國人