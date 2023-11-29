巴黎奧運期間　公交車費暴漲約一倍

法國傳媒近日報道，在明年夏季2024年巴黎奧運期間，首都連周邊郊區的公共交通車費將暴漲女一倍。

目前周期票30歐元（約257港元），在奧運時期加價至70歐元（約600港元）；首都城內範圍單程車票現在是2.1歐元（約18港元），將加至4歐元（約34港元），10張套票40歐元（約340港元）；火車或郊區快線火車單票將售6歐元（約51港元）。

明年夏季預計有1,000萬人前往巴黎參觀奧運盛事。大巴黎區公交管理公司周二（28日）表示，為提供額外交通服務如增加火車數量，需多花費2億歐元（約17億港元）。

公司計劃在明年7月20日至9月8日期間，推出可搭無限次的巴黎2024交通卡，每天16歐元（約137港元），每周70歐元（約600港元），安排1月起可在有關網站訂購。公司表示這措施可簡化遊客買票程序，避免排長龍查詢和購票。

在這期間運輸公司不會向公眾人士出售已存在的NAVIGO卡日票和周期票，但對目前500萬居民用戶的交通費將不受影響，包括NAVIGO月票和年票，高齡票和社會津貼票等。

駐法國記者呂靜儀報道