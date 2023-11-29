傳以願延長停火2至3天　換哈馬斯釋放男人質

以色列、埃及、卡塔爾和美國周二（28日）在卡塔爾首都多哈開會，討論延長以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火協議。知情官員指，以色列在會上表明在現行協議全面執行、所有婦孺人質獲釋之前，以方不會同意談判新協議。同時，以色列有意延長停火，讓剩下的婦孺獲釋，並讓哈馬斯開始釋放男性人質，但總停火期不能多於10天。

以色列情報機關摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）、美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯、埃及情報總局局長卡邁勒（Abbas Kamel）、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德在多哈開會，美國官員指伯恩斯關注美國人質獲釋和讓整體釋放人質行動繼續，可能會有男性人質獲釋。以色列官員則指，或許能就其他人質達成額外協議，但前提是當前協議獲全面履行和所有女性及兒童人質獲釋。

哈馬斯目前仍扣押30至40名婦孺，包括20名年齡介乎21至50歲的女性，以及9名小童。以色列官員指，預期停火會延長多2至3天，對考慮哈馬斯釋放所有婦孺後再釋放男性和以軍人質的提案持開放態度，惟哈馬斯進一步釋放人質亦不會變成永久停火。

以媒報道，延長停火談判不考慮停火期超過10天的方案，如果有實際提案，以色列戰時內閣會研究，但目前未有，而以方仍然決心消滅哈馬斯。以色列官員指，能在10天內救最多的人質是好事，同時要記着戰爭目標，無人會同意解除武裝這類滑稽提議，以方深知國際社會有多可靠。

以色列將收到提案，哈馬斯釋放所有人質換取以色列釋放所有在囚巴勒斯坦人，包括在10月7日參與殺戮的囚犯，以及結束戰事，以媒指以方會拒絕提案。