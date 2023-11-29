抗衡中國　德空軍明年赴亞太演習之旅

美國《防務新聞》周刊周二（28日）報道，德國空軍計劃明年在亞太地區展開演習之旅。同為未來空戰系統夥伴國的法國及西班牙，將派出軍機隨行。德國舉行演習與中國尋求擴大影響力有關，認為必須協助穩定一個經濟重要地區。

德國國防部官員透露，為期數周的演習之旅將於明年夏天開始。歐洲軍機編隊包括8架德國歐洲颱風戰機、4架西班牙歐洲颱風戰機、12架德國旋風戰鬥轟炸機、6架法國疾風戰機、多架來自德法西的A400M運輸機及數架A330空中加油機。編隊將反方向飛越北大西洋抵達首站美國阿拉斯加，期間或有英國及意大利的飛機加入。編隊部分飛機將參與7月底在夏威夷舉行的太平洋軍事演習，此前會在日本短暫停留幾天，德日展開聯合飛行。在夏威夷期間，德國空軍計劃與一艘德國海軍護衞艦會合。

接下來是7月底在澳洲舉行的漆黑軍事演習，隨後歐洲軍機在印尼或馬來西亞停留，然後前往印度。在印度期間，歐洲軍機將參加一個國際軍事演習。德國空軍總監格哈茨受訪表示，明年演習部署的飛機數量規模將較德國空軍去年首次進入亞太地區時龐大得多。美國空中國民警衞軍總監邁克爾‧洛認為，歐洲軍隊在太平洋地區展示對美國及區內國家的支援，以及協同能力至關重要。