印籍男涉策劃紐約暗殺錫克教分離分子　美方指印度政府指使

美國司法部周三（29日）宣布起訴一名印度籍男子，策劃在美國本土企圖買兇暗殺一名美國籍的印度裔錫克教分離分子，並表示疑犯是受一名印度政府官員指使。案件公布後，美國白宮已向印度政府的最高層級提出此事，據報印度官員對事件「感到震驚及關注」。

美國紐約市曼哈頓聯邦檢察官表示，52歲的疑犯古普塔（Nikhil Gupta）於6月被捷克當局逮捕，正等待引渡。古普塔被指控與上述負責安全和情報工作的印度政府僱員合作，企圖買兇暗殺一名公開主張在印度北部建立錫克教主權國家的紐約市居民，檢察官沒有透露印度官員或目標的名字，但美國媒體報道，暗殺目標是擁有美國及加拿大雙重國籍的潘努（Gurpatwant Singh Pannun），他是一個美國錫克教活動組織的成員。

起訴書指，古普塔涉嫌參與國際毒品和武器販運，他於今年5月被一名印度政府官員招募來執行該暗殺計畫。該官員其後指示古普塔聯絡在美國的一名「合作人」，以尋求協助僱用殺手，但該名合作人實際上是美國執法部門的線人，他把一名臥底探員介紹給古普塔。臥底探員表示，他收取10萬美元（約78萬港元）作為酬金執行該暗殺任務，該印度官員和古普塔其後安排一名同黨，將1.5萬美元（約11.7萬港元）訂金交給臥底探員；起訴書中附上一張交收現金情況的照片。

起訴書續指，今年6月左右，該印度官員向古普塔提供了有關目的個人信息，包括受害者在紐約市的住址、電話號碼以及他日常行為的詳細資料。古普塔隨後將這些資料交給臥底探員，並指示他盡快行事，但也特別指示臥底探員不要在美國和印度政府高級官員預計會進行接觸的幾周內下手。

至6月18日，著名錫克教領袖尼賈爾在加拿大卑詩省一座錫克教寺廟外被蒙面槍手暗殺，尼賈爾也是錫克教分離主義運動的領導人。翌日，古普塔告訴臥底探員，尼賈爾「也是目標」，而且「我們有很多目標」。又指由於尼賈爾被殺，「現在不必再等」，着臥底探員落手。其後，美國檢察官提出古普塔的初步起訴書，捷克當局就於6月30日逮捕了古普塔。

加拿大外交部長喬美蘭周三拒絕評論美國今次起訴，但她在比利時布魯塞爾對記者表示，加拿大堅持其看法，認為印度特工參與了尼賈爾被槍殺的事件。