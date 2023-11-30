以軍搗杰寧難民營殺4巴人　包括兩男童

巴勒斯坦官方媒體周三（29日）報道，以色列軍隊當日在約旦河西岸城市杰寧突擊當地難民營，殺死了4名巴勒斯坦人，包括兩名分別8歲和15歲的男童，以及兩名巴人武裝組織的指揮官。

被殺的8歲男童據報是頭部中槍，15歲的男童則是胸口中彈。網上流傳的影片顯示，前者在中槍後，有另一名男童將他拖到車後掩護，地上留一道血痕；後者則在地上痛苦地掙扎了至少半分鐘。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯後來聲稱，15歲男童是他們的成員。

以軍被要求對影片發表評論時聲言，以色列國防軍（IDF）在杰寧難民營行動期間，一些可疑人士向IDF投擲爆炸裝置，士兵向他們開槍還擊，並確定擊中目標。有報道指，以軍亦出動無人機轟炸一間房屋。

巴方傳媒指，另有兩名在難民營的巴人被以軍殺害，遺體也被以軍奪走，以軍發聲明稱，這兩人是在軍方、國家安全機構和邊境警察聯合反恐活動中被殺。據報兩人都是巴人武裝組織的指揮官，以軍則確認其中一人是伊斯蘭聖戰組織的高級行動人員，也是身處杰寧難民營的核心領導人之一。行動中另有17名巴人被捕。