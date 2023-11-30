延長停火結束在即　哈馬斯釋放16名人質

貝寧是第2名獲釋的美籍人質。

周三（29日）是以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯臨時停火的第6天，雙方暫未宣布將臨時停火期再次延長。同日深夜，以軍稱哈馬斯已將第6批人質移交，移交給紅十字會。以色列國防軍表示，這批人質包括10名以色列人和4名泰國人。

這批獲釋人質當中，包括擁有以色列及美國雙重國籍的女子貝寧（Liat Beinin），是繼4歲女童伊丹（Abigail Edan）之後獲釋的第2名擁有美國國籍的人質，據信尚有一名身在加薩的美國籍女質情況未明。

哈馬斯周三較早前亦釋放了兩名俄羅斯籍的女人質，分別是50歲的特魯帕諾布（Yelena Trupanob）和73歲的塔蒂（Irena Tati），她們不屬於以色列與哈馬斯人質協議的一部分，而哈馬斯早前表示，為感謝俄羅斯總統普京在以巴衝突的立場而釋放她們。特魯帕諾布和塔蒂是從俄羅斯移民到以色列，皆擁有俄羅斯和以色列雙重國籍。特魯帕諾布的兒子和他的女友目前仍被扣押在加薩。

以色列與哈馬斯互換被扣人員

停火第1天（11月24日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是24名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放24名人質，分別是13名以色列人（包括4名未成年人）、10名泰國人、1名菲律賓人

停火第2天（11月25日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，分別是6名婦女及33名未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是13名以色列人（包括8名未成年人）、4名泰國人

停火第3天（11月26日）

以色列：釋放39名巴人囚犯，全部是未成年人

哈馬斯：釋放17名人質，分別是14名以色列人（包括9名未成年人）、3名泰國人

停火第4天（11月27日）

以色列：釋放33名巴人囚犯，分別是3名婦女及30名未成年人

哈馬斯：釋放11名人質，全部是以色列人（包括9名未成年人）

停火第5天（11月28日）

以色列：釋放30名巴人囚犯，分別是15名婦女及15名未成年人

哈馬斯：釋放12名人質，分別是10名以色列人（包括1名未成年人）、2名泰國人

停火第6天（11月29日）

哈馬斯：釋放16名人質，分別是10名以色列人、4名泰國人、2名俄羅斯人