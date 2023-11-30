華促以巴全面停火止戰　安理會加大外交斡旋

以巴臨時停火協議失效前，中國外交部周四（30日）公布《中國關於解決巴以衝突的立場文件》，提出5項建議，當事方應落實聯合國決議全面停火止戰，切實保護平民，確保人道救援，安理會應發揮斡旋調解作用加大外交斡旋，同時尋求政治解決推動重啟「兩國方案」。

中方指出，今輪以巴衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道災難，國際社會高度重視，北京多次闡明原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止衝突擴大，根本出路是落實「兩國方案」，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。

立場文件建議，當事方要切實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行持久和持續的人道休戰。各方遵守國際人道法義務，保護平民，停止一切針對平民的暴力攻擊和違反國際人道法的行為。安理會應進一步反對強行遷移巴勒斯坦平民，避免巴人流離失所，呼籲盡快釋放所有被扣押的平民和人質。各方避免剝奪加薩平民生存不可或缺的物資和服務，在加薩建立人道主義救援通道。安理會需要求當事方保持克制，防止衝突擴大，並重視區域國家和區域組織作用，支持聯合國秘書長和秘書處斡旋努力，鼓勵對當事方有影響的國家秉持客觀公正立場，為推動危機降溫共同發揮建設性作用。安理會應推動重啟「兩國方案」，在聯合國主導和組織下盡快召開國際和平會議，制訂落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，關於加薩未來的任何安排都必須尊重巴人意願和自主選擇，不能強加於人。