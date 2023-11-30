衞星攝美軍基地及蘇彝士運河　朝揚言主權不容談判

北韓上周成功發射軍事偵察衞星後，連日公布成果，朝中社周四（30日）指衞星於周三（29日）拍到美國加州聖迭戈海軍基地、日本沖繩縣嘉手納空軍基地及埃及蘇彝士運河。

朝中社指，國家航空航天技術總局平壤綜合管制所周三向領袖金正恩匯報衞星拍攝的圖像資料、衞星微調進展，他亦收到衞星拍攝上述地點的影像資料，對管制所的工作表示極大期待和滿意。

另一邊廂，金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周三發表講話，批評聯合國安理會根據美國及其追隨勢力要求開會討論北韓發射偵察衞星，證明一些聯合國成員否定北韓主權權利的不合理論點之不足、虛偽及卑鄙。金與正點名指摘美國駐聯合國大使格林菲爾德雙重標準，又指美國的「外交接觸」和「對話重啟」努力，與在朝鮮半島部署航母、核潛艇的軍事挑釁形成對比，美國言行不一是強權專橫的極端雙重標準，也是破壞半島地區和平穩定的惡性因素。

金與正表示，美國慣用「靠實力的和平」，同時做好對話與對抗兩手準備是北韓一貫對美立場。她強調任何情況下，主權都不能成為協商議題，朝方不會因此與美國坐到談判桌上。對國際和平與安全的重大威脅，不是來自北韓行使主權，而是美國，北韓不會停止發展國家主權權利的努力，會繼續不受限制地行使所有聯合國成員國享有的主權權利。

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