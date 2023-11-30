曾促成中美建交　前國務卿基辛格逝世　終年100歲

美國前國務卿基辛格當地周三（29日）在美國康涅狄格州的家中逝世，終年100歲。基辛格由一名德國猶太移民，至成為哈佛大學教授，著書立說，踏足政壇，成為首名猶太裔美國國務卿，在外交舞台上大展拳腳，協助談判結束越戰，開展中美外交，斡旋中東危機，推行對蘇聯的緩和政策，整整一代的美國外交政策都受到他影響，世界局勢也因而煥然一新。

基辛格1923年5月7日出生於德國巴伐利亞洲紐倫堡附近菲爾特市的一個猶太人家庭。父親路易斯是富爾特市一所女子中學的希臘文和拉丁文教員，母親絲特恩出身商人家庭。基辛格童年和少年時期，聰明早熟，貪玩好動。在學校，他是足球隊的中鋒，又是學生合唱團的指揮。1933年，希特拉上台，大肆排斥猶太人，基辛格一家同所有德國猶太人的命運一樣，受到生存的威脅。1938年8月，基辛格隨父母逃難德國，轉道倫敦，抵達美國，於紐約市曼哈頓區定居，基辛格進入紐約的喬治．華盛頓高中唸書。1941年，基辛格以優異成績畢業，考入紐約市立學校攻讀會計，基辛格當年的心願是當一名會計師。

1943年基辛格被徵召參加美國陸軍，同年6月他正式取得美國國籍，翌年被編入美軍第48步兵師，調到歐洲戰場，進駐德國。二戰後，基辛格根據美國戰時《士兵權利法案》進入哈佛大學政治系深造。他先後在杜魯門、艾森豪威爾、甘迺迪和詹森政府中擔任軍事與外交部門顧問。他於1968至1975年出任時任總統尼克遜的國家安全事務助理，並於1973至1977年擔任美國國務卿。