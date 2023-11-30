基辛格鋪路與華建交　秘訪中國開新格局

美國已故前國務卿基辛格的外交生涯以秘密訪華的破冰之旅，打開全新世界局勢格局的影響最為深遠。為了鉗制蘇聯，美國前總統尼克遜上台伊始就指示基辛格私下「探索與中國和解的可能」。基辛格曾表示，第一次訪問中國後，他此後已有100多次踏上這片土地，「每次都會有新的收穫」。

1969年3月中蘇邊界爭端升級，基辛格同年先後3次秘密打電報，指示美國駐波蘭大使與中國外交代表接觸。同時，尼克遜於1970年要求巴基斯坦轉告中國，美國準備好改善美中關係。1971年7月，基辛格實施「波羅一號」行動，在訪越南回美途中，轉道巴基斯坦，並在7月8日的晚宴上佯裝肚痛，巴基斯坦總統宣布天氣太熱影響基辛格健康，送他到總統別墅休養以擺脫記者的追逐，基辛格於7月9日凌晨4時半乘坐巴基斯坦民航機秘密抵達北京。

基辛格在北京期間先後和時任中國國務院總理周恩來會談了17小時，據美國政府解密檔案顯示，基辛格說美國不主張「兩個中國」，或「一個中國、一個台灣」的解決方案，並預期尼克遜在第二個總統任期的初期，完成中美建交。1972年2月21日，基辛格陪同尼克遜訪華。由於尼克遜在1974年因「水門事件」辭職，直到1978年中美才簽署《中美建交公報》，翌年1月1日中美關係正常化。