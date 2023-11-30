基辛格退而不休活躍政壇　今年7月曾訪華

美國已故前國務卿基辛格是中美關係近50年來的開拓和見證者，他離開美國政府後退而不隱，多年來仍活躍於國內和國際政治舞台，對美國政策有一定影響力。基辛格晚年多次訪華，在近年中美關係惡化、溝通中斷之際，基辛格今年7月獲中國領導人接見。

基辛格1977年隨敗選的總統福特離開美國政府，1982年創辦顧問機構Kissinger Associates，連中國政府也是公司的顧客。基辛格曾多次為中國辯護，他在88歲時出版《論中國》，試圖從歷史的角度理解中國。在2012年的美國總統大選中，當時候選人奧巴馬及羅姆尼均打「反華牌」爭取選民支持，基辛格則開腔指摘兩人在競選廣告攻擊中國在經貿上欺編美國，做法是完全的誤導。

中美今年2月爆出間諜氣球風波，中國中斷與美國政府的溝通，包括軍事高層交流。今年7月，基辛格訪問北京接受中方祝賀百歲生日，期間分別與受美國制裁的時任國務委員兼國防部長李尚福，以及中共中央政治局委員兼中央外事辦主任王毅會面，並獲中國領導人接見。美國白宮指基辛格以公民身份開展的私人行程，形容普通公民能與中國防長會面溝通，華府卻不能，實屬不幸。