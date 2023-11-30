曾奪和平諾獎　基辛格行事惹議被指國際戰犯

美國已故前國務卿基辛格在多年外交生涯中叱咤國際，更因解決越戰而獲得諾貝爾和平獎，但有人指摘他是「國際戰犯」，在越戰期間濫炸平民，轟炸柬埔寨，煽動智利軍事政變，默許印尼侵略東帝汶。一段1973年他與時任美國總統尼克遜對話的錄音在2010年曝光，他當年指即使蘇聯把猶太人送進毒氣室，亦與美國無關。基辛格對有關冒犯猶太人的言論道歉。

著名專欄作家希欽斯在《審判基辛格》一書中，指摘基辛格在越戰期間以剷除越柬邊境的越南基地為由，秘密轟炸柬埔寨，在歷時14個月出動美軍3,600多架次B52轟炸機，導致幾十萬無辜平民死亡。另外，智利前陸軍總司令施奈德的家人，2001年指控基辛格於1970年代為阻撓智利民主選出的總統阿連德上任，基辛格下令中央情報局（CIA）特工綁架支持新總統的要求施奈德，施奈德在試圖拔槍自殺時被殺。美國傳媒則稱，當年尼克遜政府不希望智利被共產主義分子「赤化」，決定在阿連德就職總統前協助智利右翼分子發動政變推翻他。由於施奈德強烈反對政變，使美國的圖謀受阻。基辛格和CIA討論後，CIA在智利的特工便收到電報，受命綁架施奈德，結果施奈德拔出手槍反抗時被擊斃。

1975年，東帝汶擺脫葡萄牙統治宣布獨立，印尼宣稱對東帝汶擁有主權，準備武力鎮壓。由於印尼軍隊的軍火主要來自美國，印尼首先要得到美國「開綠燈」。同年12月，基辛格隨同時任總統福特在雅加達和時任印尼總統蘇哈圖會面，在基辛格離開印尼16小時後，印尼空軍大規模空降東帝汶，顯見印尼已得到美國首肯。東帝汶最後終到2002年才爭取到獨立。