馬斯克為反猶爭議致歉　轉頭爆粗還擊巨企

美國富豪兼社交平台「X」擁有人馬斯克早前被指反猶，導致蘋果、迪士尼、亞馬遜等巨企及逾百個品牌從X撤走廣告。馬斯克周三（29日）為反猶爭議致歉，但話鋒一轉把矛頭指向上述巨企，稱「別來投廣告」、「如果有人想要用廣告、用錢來勒索我。去你X的（Go fXXk yourself）」。

身家高達2,280億美元（約1.77萬億港元）的全球首富馬斯克，當日出席《紐約時報》Dealbook會議時形容，發表支持反猶主義的貼文是他「做過最糟糕、最愚蠢的事」，同時強調自己不是反猶太主義者。不過，馬斯克的道歉似乎並不是為了挽回廣告，因為他之後突然「爆粗」炮轟有關巨企及公司。

一旁的主持人顯得目瞪口呆後，馬斯克再重複一遍：「去你X的。去~你X的。（go fXXk yourself！go、fXXk~yourself）」他揚言不會屈服於外部施壓，甚至直接點名猶太裔的迪士尼總裁艾格（Bob Iger）：「嘿，Bob，這樣有聽清楚嗎？」他之後補充說：「全世界都會知道，是那些廣告商害死了X，我們會詳細記錄下來。」

有報道指，馬斯克的反猶風波可能導致X在今年底前損失高達7,500萬美元（約5.85億港元）的廣告收入。當馬斯克在台上炮轟一眾廣告商後，坐在台下的X行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）「當場石化」。