長壽秘訣為好奇心　基辛格屢傳緋聞被稱「花花公子」

美國前國務卿基辛格周三（29日）以100歲高齡逝世，其子戴維（David Kissinger）曾談及基辛格的長壽秘訣是永不熄滅的好奇心和使命感。基辛格對女色據聞亦十分沉迷，在美國政壇上享有「花花公子」之稱，與多名美國女星曾傳緋聞。

戴維今年5月在基辛格生日前夕撰文，形容父親90多歲高齡仍積極工作，始終充滿活力地與世界打交道，自2020年以來已完成兩本書，並開始創作第3本，又指基辛格約5年前開始癡迷於人工智能的哲學和實踐意義。基辛格另一長壽秘訣是使命感，他深信愛國主義、忠誠和兩黨合作等概念，對當今公共話語齷齪和外交藝術感到痛心。

基辛格一向出名饞嘴，尤其愛吃北京填鴨，令他身形發胖，在1982年他便曾接受過心臟「搭橋」手術。2000年10月他輕微心臟病發，入院治療。2003年1月基辛格曾入院接受泌尿檢驗，過了幾天再度進院接受非惡性閉塞治療，很快已可出院。基辛格酷愛體育，特別是足球和棒球，是美國足球協會名譽主席。他並不真正落場參與比賽項目，唯一運動是行路。

基辛格雖其貌不揚，兼身材略為肥胖，當年訪問中國期間甚至被問及：「為甚麼像你這樣的胖子，有這麼多女孩子喜歡？」基辛格回答：「權力是最佳的催情劑」。基辛格也強調，他對女人只不過是業餘嗜好，不會影響到工作。據報道，與他曾有緋聞的女星包括莎莎嘉寶、利芙烏曼、甘蒂絲褒瑾、莎莉麥蓮，甚至邦女郎吉爾聖約翰等。