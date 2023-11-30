德大使盼華　向歐盟全數成員開放免簽

中國上周五（24日）宣布，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞持普通護照人員實行單方面免簽政策，部分國家採取相應的免簽措施回應。內媒周四（30日）報道，有駐華大使希望所有歐盟成員國均享受這個待遇。

德國駐華大使傅融發文表示，中方的免簽政策將為很多德國公民赴華旅行提供前所未有的便利，德方希望中國政府能向所有歐盟成員國開放免簽。她又稱，免簽政策將提高本國公民的流動性，讓中國和歐盟國家加強文化和經濟關係。中國歐盟商會形容這是積極的信號，表明中國相關部門正採取措施促進民間交流，此舉有助提振企業信心。法國已宣布，擁有碩士學位的中國人，無論其學位是在中國或法國獲得，均可向法國有關部門申請為期5年的旅遊簽證，其中一個條件是曾在法國學習至少一個學期。

對於歐方有言論稱對華不脫鈎，但要去風險。中國外交部發言人周四回應稱，去風險、降依賴不應該變成去合作、降水平，希望歐方全面客觀看待中國發展和內外政策，奉行理性務實的對華政策，推進互利共贏的中歐合作，共同應對全球性挑戰。