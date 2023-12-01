第28屆氣候大會揭幕　同意啟動損失與損害基金

第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）周四（11月30日）在阿聯酋杜拜揭幕，並就啟動「損失與損害基金」達成協議，基金將為受全球暖化不利影響的發展中國家提供支持，多國在首日會議上承諾提供的金額合共超過4.2億美元（約32.8億港元）。

協議在會上獲批准後，東道主阿聯酋首先承諾向基金提供1億美元（約7.8億港元），德國亦承諾提供1億美元，歐盟則承諾出資2.25億歐元（約港元），此外，英國、美國、日本作出提供資金的承諾。

該基金最初在去年於埃及舉辦的第27屆大會上設立，經過5次過渡委員會會議後，於本周四開始運作。阿聯酋在阿布扎比加開的第5次會議，各方達成了解決方案，打破了第4次會議的僵局。擔任本次大會主席的阿聯酋工業和先進技術部部長賈比爾表示，自締約方在埃及沙姆沙伊赫同意成立基金以來，世界各國齊心協力使該基金在一年內投入運作，速度前所未有。他又表示，必須將化石燃料的角色納入氣候談判的協議中，並讚揚石油公司參與今次談判。

聯合國氣候變化框架公約秘書處執行秘書斯蒂爾表示，將成立一個新的委員會來決定如何使用損失和損害基金。他表示，基金如何以可持續的方式資本化的正式程序，將由該委員會決定。公約秘書處又指，今次大會在有記錄以來人類歷史上最熱的一年舉行，是兌現氣候承諾和防止氣候變化最嚴重影響的決定性時刻；國際社會在應對氣候變化方面仍需要作出更大的努力，才可能實現《巴黎協定》的長期目標，而今屆大會要成為關鍵轉捩點。