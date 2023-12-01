布林肯晤以巴領導人　冀停火能夠持續

美國國務務布林肯周四（11月30日）再訪以色列，分別與以色列和巴勒斯坦領導人會面，是他在以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰事爆發以來第3次到訪。他向以色列領導人表明，希望以哈停火可以繼續下去。

周四是以哈臨時停火的第7天，布林肯在與以色列總統赫爾佐格會面時表示，過去一周休戰期看到人質回家並與家人團聚的積極進展，也能夠向加薩有迫切需要的無辜平民提供更多人道援助，指休戰正在產生成果，「希望它能夠繼續下去」。他還強調，一旦以方恢復軍事行動，必須保護加薩平民的安全。

美國國務院人另在聲明中表示，布林肯在與以色列總理內塔尼亞胡會面時，重申以色列有權自衞，但敦促以方採取一切可能措施避免平民受到傷害。並強調以方在加薩南部採取任何軍事行動之前，必須考慮到該處的人道主義需求和保護平民。以總理辦公室則表示，內塔尼亞胡向布林肯提及周四耶路撒冷造成3名以色列人死亡的槍擊事件，並表示會繼續對哈馬斯的軍事行動，直到實現3個目標，包括釋放所有人質、徹底消滅哈馬斯以及確保加薩不再出現同類威脅。

布林肯之後前往約旦河西岸城市拉姆安拉，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯舉行會談。美國國務院發聲明表示，布林肯和阿巴斯談及有迫切需要採取措施改善西岸巴勒斯坦人的安全和自由，布林肯亦重申，美國仍然致力於為巴勒斯坦立國推進切實步驟。雙方亦討論了加快向加薩提供人道援助的措施，包括最大限度地實施人道主義停火。