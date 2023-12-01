世界氣象組織報告：今年是有紀錄以來最熱一年

第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）周四（11月30日）揭幕之際，世界氣象組織同日發布暫定版《2023全球氣候狀況報告》，並宣布2023年是有記錄以來人類歷史上最熱的一年，而厄爾尼諾現象可能會在明年讓高溫天氣加劇。

報告指出，截至10月底的數據顯示，今年的平均氣溫較工業化前（1850年至1900年）的基線高出約攝氏1.4度；而溫室氣體水平也創歷史新高，大氣中的二氧化碳水平已比工業化前時代高出50%。海平面上升創歷史新高，而且還在加速上升。由於海洋持續變暖以及冰川和冰蓋融化，2013年至2022年海平面上升速度，是衞星記錄的第一個十年（即1993年至2002年）的兩倍多。海洋表面溫度達到歷史新高，南極洲的海冰水平降至歷史新低。北美洲和歐洲的冰川再次遭遇極端融化季節。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Peterri Taalas）呼籲參加COP28的全球領導人採取更多行動，保護人們免受氣候災難，要求發達國家兌現每年提供1,000億美元（約7,800億港元）氣候融資的承諾，並提出明確計劃，表明他們將如何兌現到2025年將適應資金增加一倍的承諾，從而讓每個脆弱的發展中國家都能得到所需支援。