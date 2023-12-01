拍打大師蕭宏慈再捲命案　在英被控過失殺人

因推廣及教授「拍打拉筋自愈法」而有「大師」之稱的60歲中國男子蕭宏慈，周四（11月30日）被英國威爾特郡（Wiltshire）警方控告「因重大疏忽而導致過失殺人罪」，原因是他涉嫌與一名患有糖尿病的英國女子，7年前在接受相關療程的體驗活動時死亡有關。

威爾特郡警方周四表示，蕭宏慈根據引渡令從澳洲送返英國之後被拘留，並遭落案起訴。原因是他與71歲女子卡爾—戈姆（Danielle Carr-Gomm）於2016年10月20日在威爾特郡一間酒店參加拍打療法的研討會時死亡有關，蕭宏慈將於周五（12月1日）在索爾茲伯里地方法院出庭。警方指蕭宏慈來自美國加州。

死者卡爾—戈姆在法國出生，21歲時移居英國，她在1999年被診斷出患上糖尿病，但由於害怕打針而難以注射胰島素。她住在新西蘭的兒子馬修說，其母熱衷於嘗試尋找治療糖尿病的替代方法，並對另類療法和整體醫學非常感興趣，而且非常想治好自己的糖尿病。他稱母親去世對家人來說是「巨大的震撼」。

在2015年，蕭宏慈在澳洲悉尼以「拍打拉筋自愈法」醫治一名患糖尿病的6歲男童，結果導致對方死亡，被判誤殺罪成，2019年在悉尼地區法院被判囚10年，7年半內不得假釋。