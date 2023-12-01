拜登就基辛格逝世致哀　稱讚對方戰略目光深遠

美國前國務卿基辛格於當地時間周三（11月29日）在美國康涅狄格州的家中逝世，終年100歲，多國致以深切哀悼。白宮周四（11月30日）發布總統拜登的哀悼聲明，稱二人在職業生涯中經常意見不同、分歧嚴重，但稱讚對方戰略目光深遠，從政府退休後仍繼續在跨幾代最重要的政策討論中，提出觀點和想法。

拜登在聲明中表示，永遠不會忘記第一次見到基辛格的情景，當時拜登是年輕的參議員，對方是國務卿，負責通報世界局勢。拜登首見基辛格做簡報，就知道對方猛烈的智慧和深刻的戰略眼光顯而易見。拜登與其妻吉爾向基辛格的妻子南希及他們的孩子、孫兒以及所有愛他的人表示哀悼。多名官員形容基辛格逝世是巨大損失，白宮安全委員會發言人柯比指基辛格數十年來影響外交政策決定，對美國在世界的角色產生影響。

南韓總統尹錫悅辦公室周五（12月1日）表示，尹錫悅就基辛格逝世致唁電，向其遺屬表示慰問。尹錫悅稱讚對方是起草美國外交政策框架的戰略家和國際政治學者，一生為世界和平與自由作出努力，對此予以高度評價。尹錫悅提到去年9月會晤時，基辛格對韓美同盟給予堅定支持，並對國際問題提出具洞察力的意見。