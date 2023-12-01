美稱魚鷹機將繼續在日飛行　日批無視安全要求

美軍一架CV22魚鷹運輸機周三（11月29日）在日本鹿兒島縣屋久島墮海，釀成最少1死，仍有7人失蹤，但美方表示仍將繼續讓魚鷹機在日飛行。日媒周五（12月1日）報道，失事前飛行員曾向鹿兒島機場事務所求助。第10管區海上保安本部同日表示，在屋久島機場對開約1.2公里的海底多處，疑探測到運輸機殘骸。

日本國土交通省表示，在肇事魚鷹機的機影從雷達上消失約10分鐘前，即周三下午2時半左右，飛行員曾與該省鹿兒島機場事務所聯絡，希望在屋久島機場緊急着陸，當時有目擊者看到該機引擎起火。海保周四（11月30日）派出負責潛水作業的特殊救難隊，並用聲納搜索海底，其後在30米深海底多個地點，確認了可能是飛機殘骸的反應。

日本防衞省周四（30日）要求美軍暫時停飛魚鷹機，直至確保安全為止。美國國防部回應稱，尚未收到正式要求，稱會根據事故原因的調查結果，在必要時採取額外措施，目前魚鷹機仍在日本繼續執行任務。日本內閣官房長官松野博一周五在記者會上則指，已要求美方除了搜救行動之外，確認安全後才讓駐日魚鷹機飛行，對美方未充分說明下多次無視要求感到憂慮。