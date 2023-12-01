美擬戰後促卡塔爾　關閉哈馬斯辦公室

卡塔爾是美國在中東地區的主要盟友，但同時容許巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在當地設立辦公室。雖然卡塔爾成功協助斡旋哈馬斯與以色列臨時停火，但美國拜登政府有意在戰爭結束後，考慮要求這位盟友關閉哈馬斯辦公室。

美國傳媒周四（11月30日）報道，一旦美國確實要求卡塔爾作出上述舉動，不但對哈馬斯而言是重大懲戒，也令作為談判渠道的卡塔爾陷入尷尬處境。一名美國高級政府官員表示，自從哈馬斯10月大規模攻擊以色列後，美方已經清楚表明與哈馬斯的關係不可以一切照常。美國目前聚焦在爭取餘下人質獲釋、支援以色列報復行動、改善加薩地帶人道主義情況，但該官員表明繼續與地區夥伴，商討把哈馬斯逐出卡塔爾一事。

哈馬斯2012年因應敍利亞內戰，把政治領導層的根據地遷往卡塔爾；有關安排一直引發爭議，主要原因是哈馬斯是伊朗勢力一部分，卡塔爾卻是美國的軍事合作夥伴。卡塔爾政府強調，容許哈馬斯設立辦公室是基於美國要求，目的是建立非直接的溝通渠道；又稱這個安排有助創造和平，直言有其需要，無法承受失去它的事實。

美國國會共和黨參議員巴德（Ted Budd）周二（11月28日）主張，把哈馬斯領導層由卡塔爾引渡到美國，就殺害及綁架美國公民一事受審。惟美國官員認同哈馬斯在卡塔爾的溝通渠道重要，一旦被趕出當地，很可能以更敵視美國的國家為新據點，例如伊朗或敍利亞；若該溝通渠道屆時仍然存在，美國需要與被列為支援恐怖主義的國家合作。