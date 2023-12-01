以去年知襲擊計劃　誤判哈馬斯釀慘劇

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的衝突即將屆滿兩個月，美國傳媒周四（11月30日）報道，以色列官員早在哈馬斯今年10月發動襲擊前一年多，已經取得武裝分子的戰鬥計劃，但以方判斷執行難度高、只屬於渴望性質為由而不予理會。

《紐約時報》聲稱取得一份大約40頁、被以色列當局代號為「杰里科之牆」的文件，它逐點交代入侵以色列的行動計劃，但沒有定出執行日期，只是描述如何突破以色列在加薩地帶周邊設置的防禦工事、奪取以色列城市、突襲包括一個以色列國防軍師級編制總部在內主要軍事基地。報道指出，哈馬斯兩個月前最終付諸行動時，情況與該份文件列出的情況一模一樣，包括首先發射大量火箭，利用無人機破壞邊境的監控鏡頭及自動機關槍，武裝分子使用滑翔傘、乘坐電單車或徒步越境入侵。

該份文件詳細列出以色列國防軍部隊的地點及規模、通訊樞紐及其他性質敏感的資訊，令人質疑以色列安全體制內部是否出現洩密情況、哈馬斯如何收集有關情報。這份文件在以色列軍方及情報部門領導層廣泛傳閱，但專家判斷以哈馬斯的能力無法執行計劃；以色列國防軍加薩師去年取得有關文件後，表示哈馬斯的意圖不明。

惟今年7月、即襲擊發生前3個月，以色列信號情報部門一名資深分析員警告，哈馬斯已經進行一場密集式、歷時一整天的訓練演習，內容與上述文件描述的戰鬥藍圖相似，但加薩師一名上校置之不理，認為有關情景純屬虛構。該名資深分析員其後在電郵提到，哈馬斯的計劃不只是關於突擊一條村落，它用於「引發一場戰爭」。