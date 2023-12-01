美支援艦明年赴澳洲　首度維修核潛艇

美國正在協助澳洲逐步建立操作核動力潛艇的能力，目的是聯合美方反制中國海軍威脅。美國傳媒周四（11月30日）報道，美國海軍明年利用潛艇支援艦，首次在澳洲維修核潛艇，首批澳洲皇家海軍船員同年也將獲分派到美方核潛艇服役。

根據澳英美三方安全夥伴關係協議，美國將向澳洲出售現役及新建的維珍尼亞級攻擊核潛艇。美國海軍副部長雷文（Erik Raven）表示，潛艇支援艦埃默里‧S‧蘭德號明年夏天前往澳洲，作為在西澳省斯特靈海軍基地建立核潛艇維修能力的早期措施；30名澳洲皇家海軍船員將登上該艦，學習維修維珍尼亞級攻擊核潛艇。澳洲維修人員明年也在夏威夷州珍珠港海軍造船廠參與相關工作，作為其訓練一部分。

澳英美三方安全夥伴關係核潛艇合作有三大階段，依次是美英核潛艇以斯特靈海軍基地為行動據點、澳洲向美國採購維珍尼亞級攻擊核潛艇、澳英建造及操作新一代攻擊核潛艇。美國計劃2032年及2035年向澳洲各出售一艘現役維珍尼亞級Block IV型攻擊核潛艇，以及2038年出售一艘新建的維珍尼亞級Block VII型攻擊核潛艇。