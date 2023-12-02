電腦模擬大型緻密天體合併　揭伽瑪射線暴起源

利用電腦模擬和天文數據進行的新研究發現，一些持續時間較長的伽瑪射線暴（GRB）是由宇宙合併形成黑洞引起，這對以前認為伽瑪射線暴是由恒星坍縮引起的理論提出了挑戰。這項突破使人們對伽瑪射線暴的起源有了更全面的了解。新研究於周三（11月29日）發表在《天文物理期刊通訊》。

研究的主要作者、美國紐約熨斗研究所計算天文物理中心研究員戈特利布（Ore Gottlieb）和他的同事進行了最先進的模擬，以測試大型緻密天體的合併如何引發伽瑪暴。新的模擬需要幾個月才能運行，部分是在熨斗研究所的超級電腦上進行。當兩個緻密物體處於近距離軌道並跟隨噴流直到遠離合併地點時，新的模擬開始。這種方法使研究人員能夠對所涉及的物理學做出更少的假設。透過將模擬與天文數據的限制相結合，科學家建構了GRB起源的統一模型。

GRB是宇宙中最明亮、最猛烈的事件，自1967年首次被發現以來一直讓天文學家眼花撩亂、困惑不解。即使幾十年過去，產生強大伽瑪射線爆發的確切機制仍然不確定。多年來，天文學家注意到了兩種不同的GRB，一種持續不到一秒，另一種則持續10秒或更長。研究人員最終確定，短GRB起源於兩個緻密天體合併後發射的噴流，而長GRB是在兩個緻密天體合併後泵出。科學家希望透過對伽瑪暴的更多觀測，他們可以進一步完善模擬以確定所有伽瑪暴的起源。