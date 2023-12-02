英王戴希臘旗領帶　疑就兩國外交風波表態

希臘總理米佐塔基斯日前公開要求英國歸還古神廟雕塑，引起外交風波，英國首相辛偉誠取消兩人會面。英王查理斯三世周五（1日）佩戴印有希臘國旗的領帶出席國際活動，外界猜測他是否含蓄暗示支持希臘。

查理斯到阿聯酋杜拜出席第28屆聯合國氣候變化大會時，佩戴領帶上印有希臘的十字與條紋藍白色國旗圖案。希臘媒體解讀查理斯是發出支持希臘的訊息，英國王室消息人士則指領帶是查理斯的收藏之一，最近南韓總統尹錫悅國事訪問英國時，查理斯也曾在閱兵式上佩戴，過往在發生有關希臘的事件時也曾佩戴。辛偉誠在社交平台發布與查理斯的合照，疑似未有為意。

查理斯三世擁有希臘血統，父親已故菲臘親王是科孚島出生的希臘王子，查理斯經常到希臘度假，並曾表示與希臘有深厚感情，包括風景、歷史和文化。英國王室人員無法公開聲明政治立場，查理斯母親、已故英女王伊利沙伯二世多次利用服飾傳遞立場，包括在英國脫歐前佩戴帶有黃色裝飾的藍色帽子，與歐盟旗幟相似，被認為是支持英國留在歐盟。