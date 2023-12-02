3大呼吸道疾病夾擊　全國兒科醫院病床飽和

美國疾病控制及預防中心（CDC）主任科恩（Mandy Cohen）周四（11月30日）表示，美國大部分地區進入流感季，新冠肺炎病例相對較低，但仍然是新增呼吸道疾病住院和死亡個案的主因，人類呼吸道合胞病毒（RSV）則在南部肆虐。

科恩出席一個眾議院小組委員會會議時指，全國大部分地區的流感季節才剛開始，擴散速度快，事實上正經歷一個典型的流感季節，預計12月和1月會出現更多流感病例。新冠病例則正在回升，在上述3種疾病中威脅最大的，每周約有1.5萬名患者入院，約1,000人死亡。RSV病例亦增加，特別是南部地區，但已經接近峰值。

美國南部和西部的呼吸道疾病嚴重，俄亥俄州沃倫縣日前指當地爆發兒童肺炎，病例一度大幅上升，涉及的病原體包括腺病毒、肺炎鏈球菌和肺炎支原體。肺炎支原體與中國近日呼吸道感染病例急增有關，支原體通常會引起輕度呼吸道感染，通常發生在學校、大學宿舍和長期照護機構等擁擠環境。

呼吸道疾病季節對兒童的影響尤其嚴重，CDC數據顯示截至11月18日的一周，美國10%的5歲以下兒童就診原因是流感類疾病，是所有年齡層平均水平的3倍，遠高於全國基線。兒科醫院病床也飽和，聯邦數據顯示全國約有四分之三的兒科醫院病床被使用，是病床容量自2022年12月中旬以來最緊張的時期。