傳美援以1.5萬枚炸彈　包括碉堡剋星

美國一直在公開場合勸喻以色列使用小直徑炸彈，避免造成加薩地帶大範圍平民傷亡。美國《華爾街日報》周五（1日）報道則披露，自今年10月初以巴開戰以來，美國已向以色列提供1.5萬枚炸彈和5.7萬枚炮彈，包括重達2,000磅的碉堡剋星炸彈。

美國官員引述政府內部武器清單透露，美國向以色列轉移的炸彈包括逾5,000枚無制導的Mk82炸彈、逾5,400枚2,000磅的Mk84炸彈、約1,000枚GBU39小直徑炸彈、約3,000枚聯合直接攻擊彈藥（JDAM）炸彈，以及100枚BLU109碉堡剋星炸彈；美國另向以色列提供數萬枚155毫米炮彈。碉堡剋星炸彈可攜帶2,000磅彈頭，能穿透混凝土掩體，美軍曾在海灣戰爭和阿富汗戰爭中使用它。

上述彈藥主要由C17運輸機從美國運往以色列特拉維夫，美國國防部前副助理部長、海軍陸戰隊軍官穆爾羅伊（Mick Mulroy）指相關武器是美軍在阿富汗和敍利亞空曠非城市地區作戰的武器之選。美國可能會在城市地區使用這些武器，但首先會進行大量目標分析，以確保攻擊成比例且有軍事需要。

美國從未公開向以色列運送武器總數，也未透露運送碉堡剋星炸彈數量。美國官員指，不公開數量的部分原因是以色列通過軍售等不同機制獲得武器。美國國務院前律師顧問菲紐肯（Brian Finucane）指，上述炸彈可能在加薩有合理用途，例如摧毀地道，問題是當投擲炸彈時，地道上方是有數十萬名平民的大型難民營，需要考慮對平民的傷害。