朝視干擾軍事衞星為宣戰　威脅摧毀美國衞星

北韓上月21日成功發射該國首枚軍事偵察衞星，傳回拍攝美國本土、日本和美國關島軍事設施的照片。朝中社周六（2日）引述國防省發言人指，北韓視任何干擾北韓衞星運行的行為視為宣戰，若美國對北韓太空活動作出任何干涉行為，北韓將以摧毀美國衞星的生存能力回應。

北韓國防省發言人表示，美國太空軍司令部相關官員日前妄稱可以使用多種「可逆及不可逆方法」，消減敵國的外空領域運用能力，暗示了針對北韓偵察衛星的軍事攻擊。美國太空軍對北韓偵察衞星的敵對立場是絕不能忽視，是對北韓主權的挑戰，更準確地說是對北韓宣戰。如果美國把先進技術能力武器化，企圖侵犯主權國家的合法領​​域圈，北韓將考慮行使國際法和國內法賦予的合法權利，採取自衞權範圍內的應對行動，消減或摧毀美國偵察衞星的生存能力。

另外，北韓勞動黨周五（1日）舉行第八屆中央委員會第17次政治局會議，一致表決通過本月下旬召開第八屆中央委員會第9次全體會議。領袖金正恩指出，國家全盤工作按照明確發展方向蓬勃有力得到推進，尤其在在加強國防力量方面發生歷史性變革，北韓國家經濟的穩定可持續增長趨勢明顯，農業和建設部門取得重大進展，應以今年經驗和教訓為基礎，正確制定新年度計劃方面的對策問題。

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