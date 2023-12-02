獄中猛捅跪殺黑人警22刀　前黑幫頭目被控意圖謀殺

美國明尼蘇達州前警員沙文於2020年跪殺黑人弗洛伊德，被判入獄，他上周五（11月24日）在獄中被人用刀刺傷送院。檢方周五（12月1日）公布疑兇是52歲男囚犯圖爾斯卡克（John Turscak），他是前墨西哥黑手黨頭目，案發當日在獄中猛捅沙文22刀。

檢方指，上周五下午12時30分左右，圖爾斯卡克在亞利桑那州圖森監獄圖書館用刀連捅沙文多刀，獄警趕至用胡椒噴霧制服圖爾斯卡克，並為沙文急救，其後把他送院。圖爾斯卡克供稱，沙文是名聲大的囚犯，已計劃攻擊約1個月。他接受盤問時口供有出入，一時稱無意殺死沙文，一時又指若獄警無及時趕到，他應該能殺死沙文。檢方表示，圖爾斯卡克在「黑色星期五」動手是作為弗洛伊德之死引發的「黑人的命也是命」反種族歧視示威的象徵，「黑人的命也是命」運動的黑色拳頭符號也是墨西哥黑手黨的象徵。

圖爾斯卡克現時被控1項意圖謀殺罪、1項意圖謀殺而攻擊罪、1項危險武器攻擊罪、1項導致他人身體重傷攻擊罪。謀殺未遂罪與意圖謀殺而攻擊罪，每項都面臨最高20年刑期。圖爾斯卡克於1990年代末在加州洛杉磯領導墨西哥黑手黨一個派別，外號「陌生人」（Stranger），曾於1997年擔任聯邦調查局（FBI）線人，他後來因試圖殺害另一名黑幫頭目而被判入獄30年，原定2026年期滿。