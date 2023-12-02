安理會撤索馬里武器禁運　料加強反恐能力

聯合國安理會周五（1日）表決通過決議，解除對索馬里政府長達30多年的全部武器禁運，同時對索馬里回教極端組織青年黨重新實施武器禁運。中國常駐聯合國副代表戴兵稱，相信索馬里會加強安全能力建設，完善武器彈藥管理，積極展開反恐行動。

在法國投棄權票下，安理會以14票贊成通過解除索馬里政府的武器禁運措施，並以全票通過對青年黨實施武器禁運。安理會同時關切索馬里境內的安全彈藥儲存設施數量，鼓勵該國建造、翻新和使用安全彈藥庫，敦促其他國家幫助。索馬里駐聯合國大使奧斯曼指，解除武器禁運使索馬里能夠應對安全威脅，透過獲得致命武器和裝備加強安全部隊能力，從而充分保護公民和國家。

索馬里軍閥於1991年推翻獨裁民軍司令巴雷（Mohamed Siad Barre）後陷入內戰，安理會1992年對索馬里政府實施武器禁運，阻止軍閥獲得武器。青年黨2006年起發動叛亂，索馬里政府一直要求聯合國解除武器禁運，以便加強部隊力量，安理會2013年開始解除部分禁運。非洲聯盟維和人員將於明年12月撤出索馬里，總統馬哈茂德日前指政府尚餘一年時間驅逐青年黨。