空少涉飛機廁所偷拍少女　美國航空捱告

美國一名14歲少女早前與父母乘搭美國航空客機，從北卡羅萊納州夏洛特到麻省波士頓，少女在航程期間去洗手間，卻發現坐廁藏有一部手機，懷疑是一名男空中服務員事先擺放偷拍她如廁。少女的父母周五（1日）入稟控告美國航空。

事發於今年9月2日，當時少女在飛行期間等待使用經濟艙洗手間，一名空少走近並告訴她使用頭等艙的洗手間。空少藉口要洗手而入廁所，之後才到少女使用，她入內看到坐廁蓋貼有紅色膠紙，寫着「廁板壞了」，她鎖上門便如廁。但在沖廁所時，她發現膠紙下面藏有一部開啟了閃光燈的手機。少女感到震驚和害怕，立刻想到有人放手機拍攝她上廁所，她用自己的手機拍下情況。她離開洗手間後，空少返回並鎖上門，她則回到座位告訴父母發生的事。

少女父親當時堅持要查看空少的手機，父親親眼目睹空少敲擊手機螢幕，之後才交出手機，但沒有發現任何可疑影像。入稟狀指，空少在餘下航程仍能使用手機，有足夠時間刪除或隱藏罪證。聯邦調查局（FBI）探員後來指，沒有在涉事手機發現少女的相片，所有無逮捕涉案男子。美國航空發聲明指，公司非常重視事件，一直全力配合執法部門調查，涉事空少事後一直沒有工作。