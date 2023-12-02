美英澳共享聲納浮標情報能力　擬用AI改善反潛戰

美國防長奧斯汀與澳洲防長馬爾斯、英國防相夏博思周五（1日）在加州會面，就「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）達成新協議，加強在人工智能（AI）、水下無人機和電子戰的技術合作和資訊共享。

AUKUS的新協議包括一系列演習，涉及使用水下和海上無人機，並提高三國共享聲納浮標收集情報和數據的能力。新協議還計劃擴大使用AI，包括應用於P8A偵察機，以更快地處理浮標資料，改善反潛戰。美英澳將建立新的雷達站，增強探測和追蹤深空物體的能力。

根據聯合聲明，三國防長一致認為面對不斷變化的安全環境，AUKUS是個世代性的機會，能實現現代化和加強長期夥伴關係與合作，以應對全球安全挑戰，並為印太及其他地區的穩定與繁榮做出貢獻。對於澳洲採購常規核潛艇，AUKUS正合作盡早提供這種能力，同時堅持最高的核不擴散標準。夏博思指，隨着中國破壞印太地區的航行自由，從未像現在這樣需要更多創新，包括太平洋和南海在內，海洋的開放航行至關重要。馬爾斯表示，澳洲核潛艇計劃取得巨大進展，作為一個島國，澳洲也需要改善海上無人機和精確打擊能力。

同日，美國國務院批准向澳洲出售與AUKUS相關的訓練和訓練設備，總值20億美元（約156億港元），主要承包商是通用動力公司。國務院表示，美澳聯盟對美國的國家利益至關重要，擬議出售的設備和支援不會改變地區基本軍事平衡，而是有助促進自由開放的印太地區安全與穩定，符合美國的國家安全、外交政策和國防目標。