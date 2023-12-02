美軍魚鷹機屋久島近海墜毀　僅肇事部隊機隊停飛

駐日美軍一架魚鷹直升機周三（11月29日）在鹿兒島縣屋久島近海墜毀，造成機上1人死亡，7人失蹤。美國國防部副發言人辛格周五（12月1日）指，涉及意外的空軍特種作戰聯隊暫停執行魚鷹飛行任務，但其他魚鷹機會繼續在日本飛行。美日高層就飛行安全保持良好溝通和持續對話，美軍和日本民眾安全是美國的首要考慮，會採取所有適當安全措施。

美軍周六（12月2日）從沖繩縣普天間美軍基地，調派2架海軍陸戰隊版的MV-22魚鷹直升機到鹿兒島奄美機場，進行搜救和運送人員。鹿兒島縣知事鹽田康一表示，已向九州防衞局提出要求，希望為保安全，魚鷹直升機不要在陸地上空飛行。奄美市市長安田壯平表示，雖然為了救助生命是無可奈何之舉，但這是在事故發生後不久，許多島民感到不安，他亦對魚鷹直升機有憂慮。

肇事直升機隸屬橫田基地，美軍事後停飛該基地的CV-22魚鷹直升機，但繼續使用MV-22和海軍版CMV-22。日本政府已經要求美軍在確認安全之後，才恢復在日本國內使用魚鷹直升機，但允許應用於搜救任務。