佔全球4成產量　50間石油企業COP28承諾脫碳

阿聯酋杜拜正舉行第28屆聯合國氣候變化大會（COP28），佔全球產量40%的50間石油和天然氣企業上周六（2日）於氣候議題談判上承諾，要在2050年前使公司實現甲烷接近零排放，以及結束開採過程中的常規燃燒。

甲烷是導致全球暖化的重要因素。沙特阿美石油公司和阿布扎比國家石油公司（ADNOC）等29間國營企業簽署一份不具法律約束力的協議，預計要在2030年之前達到零甲烷排放，且淘汰例行天然氣燃燒。

身兼COP28主席的阿布扎比國家石油公司行政總裁賈比爾（Sultan Al Jaber）表示：「雖然許多國營石油公司首次制定2050年的淨零目標，但我知道他們和其他企業可以而且需要做得更多。」中國石油天然氣股份有限公司和巴西國家石油公司也簽署了名為《石油和天然氣脫碳章程》的新協議。

當日，116個國家簽署了《全球可再生能源和能源效率承諾》，同意到2030年將全球可再生能源發電裝機容量增加兩倍，並將全球能源效率的年均提高率翻一番。