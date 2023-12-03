【東方日報世界視線】烏反攻淪為表演　美得益尋下台階

烏克蘭在西方全力支持下，今年初宣稱要發動充滿野心的春季大反攻，收復包括頓巴斯等歸入俄羅斯的4州以及克里米亞。然而，由於烏克蘭春天在融雪境況下泥濘滿途，英、法、德、美等國的重型坦克及新型裝甲運兵車又未到來，因此大反攻推遲到夏天。可是夏天到來，也只有小量英、法、德的重型坦克出現在戰場，烏軍只能進行小規模的「試探性」進攻。

美國《紐約時報》早前報道，烏克蘭的夏天攻勢只收復了143平方英里土地，卻又被俄羅斯奪取了331平方英里土地。如今不少西方軍事專家指出，烏克蘭春季至今根本沒有真正發動反攻，只是搞了一場表演，因為要真正全面反攻，烏軍要有俄軍3倍的兵力以及起碼一倍的火力，也要有制空權，但烏軍全都沒有。

烏克蘭這場「反攻表演」當然有它的意義，特別是由春季拖到夏季，因為只有一直叫囂要準備及在策動反攻的呼聲下，西方的資金和武器才會漸漸到位，也正因為裝備不足，加上俄軍今年初已在南部建立穩固防線，擁有優勢火力及制空權，因此反攻只能是「試探性」。

雖然北約策劃要烏軍主力大舉進攻南部扎波羅熱，截斷俄羅斯東西聯繫以及孤立克里米亞，但烏軍非常謹慎，了解到自身軍力及攻擊力不足，避免在俄軍巨大的優勢下傷亡慘重，更擔心俄軍在北面乘虛而入，奪取去年9月烏軍收復的土地。北約當然明白無法勉強，但北約在表示失望之餘，更有藉口指烏軍不合作及失敗，替自己找到退出支持烏克蘭的下台階。

美國是這場「反攻表演」的得益者，因為拜登政府知道共和黨不會支持國會撥款給烏克蘭，根本無法支援烏軍全面反攻，但從軍火庫清空將過期的舊軍火，以及給些少錢讓烏克蘭作表演倒可以，反正資金也是流向軍火商，以發展及生產新武器，也部分支持國內經濟，當然也服務及討好軍火商，並且小規模在烏國戰場測試新武器。

如今最令烏克蘭及北約不快的，是耗下去很艱辛，但不能說停就停。澤連斯基政府若即時停戰，將無法向憲法加入北約條款及人民交代，而北約亦難以承認援烏失敗。俄羅斯倒是主導戰局，將就和議提高叫價。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻