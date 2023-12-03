丁薛祥稱中國願與發展中國家合作　邁向綠色低碳

中國國務院副總理丁薛祥上周六（2日）出席在阿聯酋杜拜舉行的「77國集團和中國」氣候變化領導人峰會並發表致辭。丁薛祥表示，中國作為世界上最大的發展中國家，始終與廣大發展中國家一路同行，這些年中國積極穩妥推進碳達峰碳中和，在承擔自身國際義務的同時，努力為發展中國家應對氣候變化提供幫助。

丁薛祥強調，完善全球氣候治理依然任重道遠，77國集團和中國理應進一步發出共同聲音，維護共同權益。要共同推動可持續發展，強化綠色轉型發展戰略對接，加強互幫互助，探索發展和保護相協同的新路徑；共同捍衞多邊主義，堅定維護《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則；共同促進公平正義，推動落實氣候資金、形成全球適應目標框架等取得實質性進展，充分發揮新建立的損失與損害基金作用。中國願與發展中國家密切合作，攜手邁向綠色低碳的美好未來。

當天，丁薛祥同阿聯酋氣候變化事務特使蘇爾坦會面，丁薛祥祝賀阿聯酋此次辦會取得豐碩成果。他表示，中國與阿聯酋兩國都是發展中國家，同時分別為生物多樣性公約、氣候變化公約的主席國，雙方要加強溝通協調，共同推動建立公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。蘇爾坦表示，感謝中方對聯合國氣候變化杜拜大會的大力支持，讚賞中國為全球可持續發展所作重要貢獻，期待中國在應對氣變國際合作中繼續發揮引領作用。