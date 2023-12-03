偵察衞星運用室正式執行任務　向重要部隊供情報

在成功發射軍事偵察衞星後，北韓周日（3日）宣布軍事情報組織「偵察衞星運用室」已正式着手執行任務，向重要部隊提供情報。朝中社同日形容，目前朝鮮半島局勢完全失控，南韓決不能擺脫撕毀《九一九軍事協議》的責任，必須為此付出慘重代價。

報道指，設於北韓國家航空航天技術總局平壤綜合管制所的偵察衞星運用室，從上周六（2日）開始作為獨立的軍事情報組織執行任務，獲取情報直接傳到北韓勞動黨中央軍事委員會相關常設執行部門，並按照指示提供予作為國家戰爭遏制力的重要部隊和人民軍偵察總局。北韓國防省對此表示期待，北韓戰爭遏制力將進一步做好萬全的應對姿態。

朝中社發表軍事評論員文章指，南韓停止《九一九軍事協議》後，兩韓軍事分界線一帶全面進入軍事對抗騷動，讓人聯想到戰爭爆發前夕，包括各種空中偵察資產大量投入，南韓軍方前線火力待命狀態升級，導彈和制導武器部隊也進入備戰狀態，美國核動力航母卡爾文森號及核潛艇聖菲號等參與韓美聯合海上訓練等。評論認為，朝鮮半島物理衝突和戰爭已成為時間問題。

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