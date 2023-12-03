魚鷹機墜毀尋1人遺體　美軍航母加入搜索

駐日美軍一架魚鷹直升機日前在鹿兒島縣屋久島近海墜毀，美國空軍特種作戰司令部上周六（2日）公布，已確認尋獲一名機上人員遺體，其餘7人下落不明，在西太平洋執行任務的美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號加入搜索。

24歲空軍上士加利赫爾（Jacob M. Galliher）證實遇難，他來自馬薩諸塞州皮茨菲爾德，2017年加入美國空軍。美國空軍特種作戰司令部續指，正與日本繼續全面搜救魚鷹直升機機組人員，搜救範圍包括空中、水面和水下區域，以及沿海岸線搜索。投入卡爾文森號及其艦載機聯隊、潛水員、無人潛水器和搜救專家。空軍特種作戰部司令鮑恩費恩德（Tony Bauernfeind）指，隨着搜救行動繼續，美軍聯合部隊和日本盟友團結一致，目標讓空軍突擊隊員回家。

日媒報道，美軍人員已於周日（3日）上午視察由鹿兒島縣漁民打撈的疑似魚鷹直升機殘骸，殘骸其後運抵屋久島機場，預計將移交予美方。另外，再有兩架來自駐日美軍沖繩縣普天間空軍基地的魚鷹直升機，於周日上午降落鹿兒島奄美機場，九州防衞局指它們將參與搜索，是第5架調派至當地的魚鷹直升機。屋久島漁業協會代表理事組合長羽生隆行表示，已收到美國軍方道歉。