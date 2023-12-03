天主教彌撒遇襲爆炸　至少4死50人傷

菲律賓棉蘭老島南拉瑙省首府馬拉維一間大學，周日（3日）舉行天主教彌撒期間發生爆炸，造成至少4人死亡、50人受傷。警方指回教極端組織伊斯蘭國（IS）拉瑙分支，可能是爆炸幕後黑手。總統小馬可斯譴責外國恐怖分子行為令人髮指、毫無意義，呼籲公眾保持冷靜，強調會將兇徒繩之於法。

事發於棉蘭老國立大學體育館，師生上午7時多參加天主教彌撒期間，體育館發生爆炸。現場情況顯示，爆炸後地上膠椅淩亂，地板受損，地上有深色碎片。多人輕傷和擦傷，接受即時治療後獲送往附近醫院。南拉瑙省省長阿迪昂（Mamintal Adiong Jr）指，多名傷者已送回家。軍方指死者分別是3女1男，警方正調查爆炸中使用的裝置，初步調查顯示爆炸很可能由手榴彈或簡易炸彈造成。

菲律賓1.13億人口中有近80％是天主教徒，周日是天主教會將臨期第一主日，即聖誕節前四周，各地彌撒吸引比往常更多天主教徒參加。棉蘭老島是菲律賓回教徒聚居地，2012年成立回教自治區，惟暴力事件時有發生。警察局長諾布雷薩指，菲律賓軍隊上周五（1日）在馬拉維附近小鎮擊斃11名武裝分子，他認為爆炸是IS分支的報復行為。棉蘭老國立大學宣布停課直至另行通知，已增派安保人員保護校園安全。