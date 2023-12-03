以色列設想戰後計劃　加薩建緩衝區

英國傳媒上周六（2日）報道，以色列已告知數個阿拉伯國家，計劃戰爭結束後在加薩地帶周圍建立緩衝區，緩衝區將位於加薩與以色列邊界的巴勒斯坦一側。

知情人士透露，埃及、約旦、阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯已收到通知，非阿拉伯國家土耳其也獲悉了計劃。有中東國家高級安全官員指，以色列希望在加薩和以色列之間從南至北建立緩衝區，防止回教激端組織哈馬斯或其他極端分子滲透或施襲。有以色列高級安全消息人士表示，正研究緩衝區問題，但範圍尚不明確，如緩衝區應向加薩延伸一兩公里還是數百米。有以色列官員指出，緩衝區是安全措施而不是政治措施，強調以軍無意留守加薩。

以色列總理內塔尼亞胡的外交政策顧問法爾克表示，在加薩建立緩衝區是一項可能的措施。法爾克又指，以色列設想一個三階段進程，包括摧毀哈馬斯、加薩非軍事化和去激進化，緩衝區可能是非軍事化進程一部分。上述阿拉伯國家及土耳其對報道不予置評，美國官員證實以色列提出緩衝區計劃，但沒有說明向誰提出。他重申華盛頓的立場，即反對任何縮小巴勒斯坦領土面積的計劃。