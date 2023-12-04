【東方日報世界視線】尋找西方代理人　打造霸權追隨者

面對猶太人的歷史及社會問題，一個令人不解的疑惑是：為何西方社會數千年來一直排擠及迫害猶太人，但到了一次大戰之後，開始對他們表現得較寬容？特別經歷了納粹德國對猶太人施行的種族滅絕之後，西方國家甚至支持猶太人在巴勒斯坦建國，更在二次大戰後不惜支持以色列高度軍事化、對巴勒斯坦實施殖民化，對以色列鄰近阿拉伯國家實行軍事打擊及領土擴張。

社會心理學理論固然可以部分解釋西方的國家民眾對猶太人過去廣泛及殘酷的迫害，表現出懺悔及贖罪的好意，但既然有這種善心，又為何可以接受以色列對阿拉伯國家，特別是對巴勒斯坦人民，可以肆虐而沒有懺悔及贖罪的「好意」？當然有一套陰謀理論的說法，是西方國家在退出過去在中東及阿拉伯半島的殖民主義控制，如今是利用以色列的存在，不但作為操控者，必要時也扮演戰爭代理人的角色，以維護西方國家在中東龐大的能源利益及經濟霸權。

更且，歐美的大軍火商也正正透過以色列及回教世界的衝突，可以維持大額軍備銷售。最後，美國保守的福音派及基督教原教旨主義聚集在共和黨右翼旗下，延續着視回教為異端邪惡的教義，以及對猶太人與回教阿拉伯人的鬥爭表現同情。

當然，西方國家在15世紀航海年代重商主義到工業革命之後，不斷擴展到全世界每一角落，爭取最平價的資源及勞動力，更大的市場以發展生產力及累積財富，要達到這些目的，西方國家執行殘酷的殖民主義去征服及勞役其他民族，他們的無往不利也構成了他們的種族及文化優越感。不過，西方國家也為它們之間的殖民掠奪產生了第一次及第二次世界大戰的災難。

二次世界大戰之後，弱國及殖民地紛紛更走向獨立自主，也在21世紀邁向更整合及強大的區域力量，包括非洲、拉美、印度、中東及中國等勢力範圍。但西方國家還是在扶植拆解這些勢力的代理人，以色列在中東，烏克蘭在東歐，日、韓、菲律賓及台灣在亞洲等就是好例子，被賦予「西方價值」（霸權）追隨者的光環，獲得武裝及「保護」，享有「榮譽」西方人的看待。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻