以軍宣布　針對哈馬斯之地面行動擴至全加薩

以色列軍方周日（4日）宣布，把針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的地面行動，擴大至整個加薩地帶。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里在記者會上表示，以軍正在恢復針對哈馬斯的地面行動，並將之擴有至整個加薩地帶，揚言「以軍正與恐怖分子面對面，並殺死他們」。他還強調「空軍向地面部隊提供空中援助的重要性」，指空襲哈馬斯的指揮部、武器製造設施、隧道和火箭發射場，可以限制對以軍地面行動的威脅，並指出：「我們的政策很明確——我們將強力打擊對我們領土構成的任何威脅。」

在以軍作出上述宣布前，他們在社交媒體用阿拉伯語發文，要求加薩的平民離開南部城市汗尤尼斯東南部幾個最近數周有大量居民前往避難的地區，但由於當地互聯網因戰事而接收不穩，究竟有多少人能夠收到有關信息成為疑問。以軍也在汗尤尼斯散發傳單，指汗尤尼斯是危險的戰鬥區，要求當地和周邊地區的居民，往南面邊境城市拉法或西南面的沿岸地區撤離。而有目擊者表示，看到以軍已推進到汗尤尼斯的東部。

以軍又稱，周日至少有17枚來自加薩的火箭彈襲擊以色列，大部分已經被攔截，只造成輕微的破壞，當日以軍亦利用無人機殲滅5名哈馬斯武裝分子。以軍至今已發現哈馬斯地道網絡的800多進入點，當中約500個已被摧毀，又指這些進入點都是位於學校和清真寺等民用建築附近和內部。

以色列政府被指於戰事中，在保護平民方面做得太少，以色列政府顧問雷格夫周日加以否認，又指將會為人道物資進入加薩提供便利。但在他發表此番言論之際，國際社會亦愈來愈擔憂加薩的死數字，據由哈馬斯營運的加薩衞生部稱，至周日加薩的死亡人數已累積至超過1.55萬人。而根據聯合國人道事務協調廳的報告，加薩有75%的人口，即大約180萬居民流離失所，大約95.8萬名居民正棲身在南部99個聯合國設施內。