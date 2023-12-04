艾菲爾鐵塔持刀斬人　伊朗裔疑犯曾稱效忠IS

法國巴黎著名景點艾菲爾鐵塔上周六（2日）發生恐襲案，一名25歲伊朗裔法國公民持刀及錘子襲擊多人，造成1死2傷。檢察官指，疑兇是法國政府的恐怖分子監察對象，早前於社交網「X」發影片表示效忠回教極端組織「伊斯蘭國」（IS），並與多名曾施襲的回教極端分子有聯絡。

檢方指，疑兇名為拉賈布爾-米安多阿布（Armand Rajabpour-Miyandoab），他於上周六晚上9時左右在艾菲爾鐵塔襲擊一名23歲德國及菲律賓雙重國籍男子，期間一名的士司機目擊過程並向疑兇大叫，上述男子後來死亡。

拉賈布爾-米安多阿布於塞納河畔納伊一個伊朗家庭出世，其父母沒有宗教信仰，他則於2015年開始信奉回教及聖戰意識形態，2016年曾試圖到伊拉克和敍利亞戰區加入IS，同年8月因策劃恐襲在法國被補入獄。他在2020年3月出獄後接受法國政府監察，當局發現他與其他極端分子有接觸後加強監察力度。他被列入恐怖分子監察名單，因嚴重精神問題需接受治療。

今年10月，拉賈布爾-米安多阿布的母親向政府指愈來愈擔心其行為，但當時無證據開啟新的刑事程序。同月，他開始使用X，表達支持在中東和非洲的回教極端分子，又經常發表與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、加薩地帶和巴勒斯坦有關的貼文。