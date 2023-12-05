自主研發固體燃料火箭第3次成功試射　送衞星入軌道

南韓國防部周一（4日）表示，南韓國防科學研究所自主研發的固體燃料火箭，當日在濟州道近岸海域一艘駁船上成功進行第3次試射，將搭載小型合成孔徑雷達（SAR）的商業衞星送入軌道。

此次發射升空的衞星由韓華集團旗下韓華系統（Hanwha Systems）自主研發，重量約100公斤，成功被送入地球650公里上空的軌道，並將執行對地觀測任務。該運載火箭前兩次試射分別在去年3月和12月，都是搭載模擬衞星，而今次試射則搭載實體衞星；國防部將於2025年進行最後一次試射，亦將會發射實體衞星。

國防部官員表示，今次試射取得成功，驗證了固體燃料火箭的大部分核心技術，推動南韓將小型衞星送入地球軌道的自主研發技術進展。研發工作完成後，南韓軍方將具備可根據國安需求或緊急情況，及時發射小型觀測或偵察衛星的能力。據報南韓產固體燃料火箭的推力，為北韓同類火箭的的1.5倍以上。

另一方面，南韓軍方也正在研發微小衞星技術，以便執行監視和預警任務，並計劃到2025年部署5顆軍事偵察衞星，執行對北韓朝境內戰略目標的監視任務。